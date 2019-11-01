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Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске

Новости


29 - 31 октября в городе Уральске завершился республиканский турнир по дзюдо, среди спортсменов 2004-05 г.р. В турнире приняли участие 200 спортсменов из Казахстана и России.

Воспитанники ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» завоевали следующие места:

1 место - Носова Алина в весовой категории до 57 кг
1 место - Габдрахманов Амир, до 73 кг
1 место - Жуков Александр, до 81 кг
1 место - Голев Данила, св. 81 кг
2 место - Козлов Артемий, до 73 кг
3 место - Лебедь Дарья, до 57 кг

Подготовил спортсменов Владимир Петрович Васильев.