Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске
29 - 31 октября в городе Уральске завершился республиканский турнир по дзюдо, среди спортсменов 2004-05 г.р. В турнире приняли участие 200 спортсменов из Казахстана и России.
Воспитанники ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» завоевали следующие места:
1 место - Носова Алина в весовой категории до 57 кг
1 место - Габдрахманов Амир, до 73 кг
1 место - Жуков Александр, до 81 кг
1 место - Голев Данила, св. 81 кг
2 место - Козлов Артемий, до 73 кг
3 место - Лебедь Дарья, до 57 кг
Подготовил спортсменов Владимир Петрович Васильев.