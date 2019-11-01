В Саратове прошла творческая мастерская "Возрождение"

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Цель проекта - объединить творческую молодежь региона в производственную команду фильма под рабочим названием «Настоящий Человек». Съемки запланированы в следующем году в Саратове, и это принципиальная идеологическая и социальная составляющая производства картины.Участникам мастерской был представлен процесс создания кинофильма, от сценарного замысла до воплощения на экране. Тонкости и секреты профессии сценариста, актёра, режиссёра, художника и оператора раскрывала московская команда - режиссер и сценарист Денис Банников, художник Наталья Левина, оператор Алексей Бережный, а также актриса саратовского ТЮЗа Виктория Самохина.В мероприятиях подобного рода необходим эмоциональный обмен, синергия, и она возникла с первых минут. Именно потому, что участниками мастер-классов стала целевая аудитория – молодые люди, ставящие перед собой амбициозные задачи состояться в творческих и производственных профессиях на съемочной площадке. Ведь история нашего земляка, легендарного летчика Алексея Маресьева – пилотный проект киностудии «Возрождение», вновь создаваемой в нашем городе в свете наказа Президента России о развитии и поддержке регионального кино.Денис Банников: «По результатам первого этапа Творческой мастерской можно говорить о кандидатах на несколько позиций в съемочной группе, в частности: редактор (скрипт-супервайзер), ассистенты - режиссёра, локейшн-менеджера и художника по костюмам. Были найдены и утверждены трое исполнителей ролей второго плана – в дополнении к основному кастингу картины «Настоящий человек», проходившему в Саратове в июне-июле этого года. Но процесс формирования съёмочной группы идёт, мы открыты к сотрудничеству. В течение следующих двух месяцев мы приглашаем к собеседованию всех желающих внести свой вклад в создание картины. Состояться в профессии у себя на родине в рамках масштабного федерального проекта – это хороший шанс в жизни. Я благодарю Министра культуры Саратовской области Татьяну Анатольевну Гаранину, Председателя регионального отделения СТД Народную артистку России Римму Белякову за отклик и поддержку нашей инициативы, а также выражаю признательность Президенту Благотворительного фонда «Хранители» Всеволоду Хаценко за помощь в проведении Творческой мастерской».