Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»
Вчера, 31 октября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал перечень победителей конкурса на звание «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу».
Градоначальник сообщил своим подписчикам, что конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния зданий и территорий, формирования у горожан бережного отношения к жилищному фонду и объектам благоустройства.
1 места в номинациях заняли:
«Лучший дом» - дом № 7 по ул. им. Кузнецова (Кировский район) и дом 45 по ул. им. Мичурина (Октябрьский район)
«Лучший двор» - ул. Лунная, 30А (Ленинский район)
«Лучшая улица» - бульвар Героев Отечества (Кировский район) и ул. им. Рахова (Фрунзенский район)