1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»

Новости
Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»

Вчера, 31 октября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram опубликовал перечень победителей конкурса на звание «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу».

Градоначальник сообщил своим подписчикам, что конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства, обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния зданий и территорий, формирования у горожан бережного отношения к жилищному фонду и объектам благоустройства.

1 места в номинациях заняли:

«Лучший дом» - дом № 7 по ул. им. Кузнецова (Кировский район) и дом 45 по ул. им. Мичурина (Октябрьский район)

«Лучший двор» - ул. Лунная, 30А (Ленинский район)

«Лучшая улица» - бульвар Героев Отечества (Кировский район) и ул. им. Рахова (Фрунзенский район)