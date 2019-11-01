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Из аэропорта «Гагарин» открыт новый рейс в Дубай

Новости


В международном аэропорту «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») открываются рейсы в Объединённые Арабские Эмираты.

С 31 октября авиакомпания Royal Flight, ранее не совершавшая рейсы в Саратовскую область, приступила к выполнению полетов из аэропорта «Гагарин» по маршруту Саратов – Дубай – Саратов. Дубай – город, расположенный на берегу Персидского залива, является деловым, финансовым, торговым и культурным центром, славится своими достопримечательностями, а также песчаными пляжами. Кроме того, Дубай – любимое место отдыха для туристов со всего мира.

Чартерный рейс из аэропорта «Гагарин» будет выполняться с частотой один раз в неделю по четвергам. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских кресел. Время в пути составит 4 часа.

Напомним, что аэропорт «Гагарин» с 27 октября перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года. Кроме Объединенных Арабских Эмиратов из Саратова в зимний период запланировано выполнение рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Симферополь и Минеральные Воды.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание».