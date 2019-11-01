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Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове

Новости
Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове

В Саратове состоялся семинар-совещание по поводу возможностей современных хризотилцементных материалов.

Организатором мероприятия выступила Хризотиловая ассоциация при поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области. Участниками события стали представители областного министерства строительства и ЖКХ, управляющих и строительных компаний, регионального фонда ремонта многоквартирных домов, института "Саратовгражданпроект".

Владимир Углев, технический директор Хризотиловой ассоциации, напомнил, что в России достаточно серьезно стоит проблема строительства доступного жилья. Использование в строительстве и ремонте хризотилцементных материалов, считает он, позволит частично решить этот вопрос, потому что хризотиловая продукция отличается низкой ценой и отличным качеством, а также термостойкостью, хорошей звукоизоляцией, высокой прочностью, негорючестью. Еще Владимир Углев рассказал о результатах 8-го совещания сторон Роттердамской конвенции в Женеве, которая в запрещенный список химических веществ хризотил не внесла.