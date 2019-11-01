1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:37 | 01 ноября
В региональном ПФР состоялось открытие нового курса «On-line Университета третьего возраста»
15:52 | 01 ноября
узей боевой и трудовой славы представляет масштабный выставочный проект «История одного совхоза»
15:05 | 01 ноября
Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске
14:11 | 01 ноября
В Саратове прошла творческая мастерская "Возрождение"
13:19 | 01 ноября
Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»
12:28 | 01 ноября
Из аэропорта «Гагарин» открыт новый рейс в Дубай
11:37 | 01 ноября
В Саратовской области началась неделя сбережений
10:46 | 01 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара
10:02 | 01 ноября
Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове
09:50 | 01 ноября
Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»
Как отдохнуть без лишних вложений
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В минувшие сутки в регионе произошло три пожара

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара

В минувшие сутки в регионе произошло три пожара.

Вчера в 17.00 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Красный Яр. Площадь пожара составила три квадратных метра.

В 19.00 в Хвалынске загорелась частная баня. Площадь пожара составила 36 "квадратов". По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации печи.

В восемь вечера в Питерке начался пожар в двухэтажном доме. Горели вещи в комнате на площади четыре квадратных метра. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.