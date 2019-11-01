В минувшие сутки в регионе произошло три пожара
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара.
Вчера в 17.00 на пульт «01» Энгельса поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Красный Яр. Площадь пожара составила три квадратных метра.
В 19.00 в Хвалынске загорелась частная баня. Площадь пожара составила 36 "квадратов". По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации печи.
В восемь вечера в Питерке начался пожар в двухэтажном доме. Горели вещи в комнате на площади четыре квадратных метра. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.