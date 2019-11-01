1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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В региональном ПФР состоялось открытие нового курса «On-line Университета третьего возраста»
15:52 | 01 ноября
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15:05 | 01 ноября
Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске
14:11 | 01 ноября
В Саратове прошла творческая мастерская "Возрождение"
13:19 | 01 ноября
Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»
12:28 | 01 ноября
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10:02 | 01 ноября
Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове
09:50 | 01 ноября
Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»

Новости
Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»

Бывший московский градоначальник Юрий Лужков выпустил новую книгу. В работе под названием «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век» он рассуждает о природе и сути Власти в целом. Автор рассматривает временной период от Николая II до Бориса Ельцина, отмечая, что за прошлый век 11 правителей нашей страны своими действиями привели к тому, что Россия так и не заняла того места, которого достойна на мировой арене. По его словам, сто полных лет страна шла слишком противоречивым и неэффективным путем.

Как отмечает Юрий Лужков, кризис власти, поразивший большинство государств, привел к ситуации «фатального предощущения войны». В нынешних условиях нужно «терпеливо, не эгоистично налаживать новое мироустройство». По мнению автора, у РФ есть шанс заявить о готовности сделать первые шаги в этом направлении. Это будет достойным вариантом продолжения российской, а, значит, и мировой истории, — считает Юрий Лужков.