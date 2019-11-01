Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»
Бывший московский градоначальник Юрий Лужков выпустил новую книгу. В работе под названием «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век» он рассуждает о природе и сути Власти в целом. Автор рассматривает временной период от Николая II до Бориса Ельцина, отмечая, что за прошлый век 11 правителей нашей страны своими действиями привели к тому, что Россия так и не заняла того места, которого достойна на мировой арене. По его словам, сто полных лет страна шла слишком противоречивым и неэффективным путем.
Как отмечает Юрий Лужков, кризис власти, поразивший большинство государств, привел к ситуации «фатального предощущения войны». В нынешних условиях нужно «терпеливо, не эгоистично налаживать новое мироустройство». По мнению автора, у РФ есть шанс заявить о готовности сделать первые шаги в этом направлении. Это будет достойным вариантом продолжения российской, а, значит, и мировой истории, — считает Юрий Лужков.