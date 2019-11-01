1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:37 | 01 ноября
В региональном ПФР состоялось открытие нового курса «On-line Университета третьего возраста»
15:52 | 01 ноября
узей боевой и трудовой славы представляет масштабный выставочный проект «История одного совхоза»
15:05 | 01 ноября
Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске
14:11 | 01 ноября
В Саратове прошла творческая мастерская "Возрождение"
13:19 | 01 ноября
Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»
12:28 | 01 ноября
Из аэропорта «Гагарин» открыт новый рейс в Дубай
11:37 | 01 ноября
В Саратовской области началась неделя сбережений
10:46 | 01 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара
10:02 | 01 ноября
Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове
09:50 | 01 ноября
Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратовской области началась неделя сбережений

Новости


31 октября стартовала VI Всероссийская неделя сбережений, в рамках которой пройдет серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, образовательно-просветительских мероприятий для студентов и представителей бизнеса.

В 2019 году Неделю открыл телемост, объединивший 9 регионов-участников проекта минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения, в том числе и Саратовскую область. В видеоконференции приняли участие заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)» Дмитрий Янин и другие эксперты проекта.

Виктор Осокин, замминистра финансов Саратовской области, выступил с приветственным словом от региона и рассказал о региональных мероприятиях. Так, в этом году будет сделан акцент на широкий охват сельского населения, запланированы массовые «финансовые десанты» в районы области. «Мы считаем перспективным повышение цифровой финансовой грамотности на основе взаимодействия разновозрастных членов семьи», – сообщил Виктор Осокин.