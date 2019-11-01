В Саратовской области началась неделя сбережений
31 октября стартовала VI Всероссийская неделя сбережений, в рамках которой пройдет серия бесплатных лекций и семинаров, финансовых фестивалей, очных и онлайн-консультаций финансовых экспертов для взрослой аудитории, образовательно-просветительских мероприятий для студентов и представителей бизнеса.
В 2019 году Неделю открыл телемост, объединивший 9 регионов-участников проекта минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения, в том числе и Саратовскую область. В видеоконференции приняли участие заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)» Дмитрий Янин и другие эксперты проекта.
Виктор Осокин, замминистра финансов Саратовской области, выступил с приветственным словом от региона и рассказал о региональных мероприятиях. Так, в этом году будет сделан акцент на широкий охват сельского населения, запланированы массовые «финансовые десанты» в районы области. «Мы считаем перспективным повышение цифровой финансовой грамотности на основе взаимодействия разновозрастных членов семьи», – сообщил Виктор Осокин.