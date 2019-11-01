1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:37 | 01 ноября
В региональном ПФР состоялось открытие нового курса «On-line Университета третьего возраста»
15:52 | 01 ноября
узей боевой и трудовой славы представляет масштабный выставочный проект «История одного совхоза»
15:05 | 01 ноября
Саратовские дзюдоисты завоевали шесть медалей на турнире в Уральске
14:11 | 01 ноября
В Саратове прошла творческая мастерская "Возрождение"
13:19 | 01 ноября
Михаил Исаев назвал «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучшую улицу»
12:28 | 01 ноября
Из аэропорта «Гагарин» открыт новый рейс в Дубай
11:37 | 01 ноября
В Саратовской области началась неделя сбережений
10:46 | 01 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара
10:02 | 01 ноября
Использование хризотиловых материалов обсудили на семинаре в Саратове
09:50 | 01 ноября
Юрий Лужков написал новую книгу «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. XX век»
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Военно-патриотическая песня «Мама» появилась в репертуаре у Коли Коробова

Новости
Военно-патриотическая песня «Мама» появилась в репертуаре у Коли Коробова

Новую песню «Мама» выпустил молодой телеведущий и популярный певец Коля Коробов.

В исполнении артиста поклонники впервые услышат проникновенную и серьезную песню, хотя популярным он стал, исполняя веселые композиции и выпуская музыкальные клипы. Автором слов стал известный российский поэт Михаил Андреев. Из-под его пера вышли такие хиты, как «Тополиный пух», «Отчего так в России березы шумят», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Самоволочка» и многие другие. Трек создан к 75-летию Великой Победы, и в этой работе повзрослевший Коля Коробов продемонстрировал, что готов исполнять вдумчивые трогательные песни.

Эта работа – важный этап в жизни Коли Коробова, о чем он сказал сам. Исполняя песню, он сумел заставить слушателей переживать, сочувствовать, думать, потому что пропускал через себя каждое слово. Композиция «Мама» звучит без всякого пафоса, в ней есть только любовь к матери и чистая детская душа.