Военно-патриотическая песня «Мама» появилась в репертуаре у Коли Коробова

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В исполнении артиста поклонники впервые услышат проникновенную и серьезную песню, хотя популярным он стал, исполняя веселые композиции и выпуская музыкальные клипы. Автором слов стал известный российский поэт Михаил Андреев. Из-под его пера вышли такие хиты, как «Тополиный пух», «Отчего так в России березы шумят», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Самоволочка» и многие другие. Трек создан к 75-летию Великой Победы, и в этой работе повзрослевший Коля Коробов продемонстрировал, что готов исполнять вдумчивые трогательные песни.Эта работа – важный этап в жизни Коли Коробова, о чем он сказал сам. Исполняя песню, он сумел заставить слушателей переживать, сочувствовать, думать, потому что пропускал через себя каждое слово. Композиция «Мама» звучит без всякого пафоса, в ней есть только любовь к матери и чистая детская душа.