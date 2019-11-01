На следующей неделе в Саратове открывается VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль»

просмотров: 197

Мероприятия фестиваля будут проходить с 5 по 8 ноября на площадках учреждений культуры – ТЮЗа им. Ю.П. Киселева на ул. Вольская, областной филармонии, Радищевского музея и областного Дома работников искусств.Организаторами этого праздника для юных кинематографистов выступают региональное министерство культуры и областной методический киновидеоцентр. Большую поддержку фестивалю в этом году оказала созданная в мае текущего года Саратовская региональная общественная организация содействия развитию кинематографа «Саратовская кинотраектория» и областное отделение Союза кинематографистов России.В этом году оргкомитетом "Киновертикали" принято решение посвятить фестиваль памяти известного российского актёра театра, кино и телевидения, народного артиста СССР Олега Янковского (в мае исполнилось 10 лет со дня его ухода). В рамках специальных ретропоказов организаторы кинофестиваля приглашают саратовцев посмотреть фильмы с участием Олега Янковского, снятые в годы работы артиста в Саратовском драматическом театре, когда в конце 60-х годов начиналась его кинокарьера (х/ф «Служили два товарища», реж. Евгений Карелов и х/ф «Я, Франциск Скорина», реж. Борис Степанов).На мероприятия фестиваля приедут юные участники и их творческие наставники из 11 регионов России (Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Свердловская, Томская области, г. Москва, республики Башкирия и Татарстан) и Саратовской области. Это авторы фильмов, которые вошли в шорт-лист фестиваля этого года. Всего более 300 человек.6 ноября в 14.00 на исторической сцене любимого всей саратовской детворой ТЮЗа им.Ю.П.Киселева пройдет торжественная церемония открытия фестиваля. Специальными гостями мероприятия станут народный артист России Николай Бурляев, заслуженная артистка России Ирина Пегова и актер театра и кино, выпускник саратовской театральной школы Вячеслав Чепурченко. Участников «Киновертикали» ждут творческие встречи и мастер-классы с известными кинематографистами.В этот же день в рамках фестиваля на улице Октябрьская, 24 состоится торжественное открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну, известному прежде всего по роли Андрея Рублева в одноименном фильме А.Тарковского. В этом событии примет участие младший брат актера – писатель и кинодраматург, член Союза кинематографистов России Алексей Солоницын.Образовательная программа для гостей фестиваля начнется 5 ноября. Ребята будут снимать настоящее кино под чутким творческим руководством профессиональных саратовских кинематографистов – режиссера-документалиста Таисии Никитиной и руководителя студии детской анимации «Двакадра» Екатерины Нефедовой. Результаты работы участников киномастерских будут представлены вниманию зрителей на торжественной церемонии закрытия фестиваля 8 ноября. В этот же день в 14.00 состоится награждение победителей – авторов лучших киноработ VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» по мнению детского и юношеского жюри. Специальными гостями фестиваля 7 и 8 ноября станут президент «Киновертикали» художник, режиссер-мультипликатор, лауреат Каннского кинофестиваля Гарри Бардин, актёр театра и кино, режиссёр, народный артист России Александр Галибин и молодой кинематографист, актриса и кинорежиссер Мария Кравченко (она начинала свой путь в профессиональное кино, будучи студенткой Саратовского государственного университета).Не только у участников фестиваля, но и у студентов саратовских вузов за четыре дня фестиваля будет возможность встретиться с этими кинематографистами.В течение всей недели, с 5 по 8 ноября, юных кинематографистов и гостей фестиваля ждут «кинопикники» в Радищевском музее (ребята с помощью профессиональных кинематографистов и экскурсовода научатся воспринимать язык изобразительного искусства и его кинематографическую интерпретацию) и по кинематографическим и театральным местам Саратова, общение с профессиональными кинематографистами, мастер-классы и панельные дискуссии.На мероприятиях «Киновертикали» будет также представлен официальный сайт фестиваля – киновертикальсаратов.рф. Его создание стало возможным благодаря гранту, полученному Саратовским областным отделением Союза кинематографистов России в рамках регионального конкурса социальных проектов среди некоммерческих организаций.Организаторы открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» приглашают саратовцев, всех, кто любит снимать свое кино, принять участие в его мероприятиях.Для этого надо зарегистрироваться в МедиаЦентре фестиваля 6 ноября с 09 до 11.00 и получить специальный браслет участника, который позволит проходить на все мероприятия «Киновертикали 2019».Следите за новостями фестиваля на сайте www.sarkvc.ru и в официальной группе «Киновертикаль Саратов» в сети «ВКонтакте» https://vk.com/kinovertikalsar.Программа фестиваля размещена по ссылке: http://www.sarkvc.ru/2019/10/29/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c/5-noyabrya-v-saratove-startuet-vi-otkrytyj-festival-konkurs-detskogo-i-yunosheskogo-kino-kinovertikal.html