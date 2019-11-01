Гандболисты "СГАУ-Саратов" победили "ТАГАНРОГ-ЮФУ".

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"Каждый матч в Суперлиге Париматч важен с турнирной точки зрения, так как плотность команд на данный момент велика. Игра против "Таганрога-ЮФУ" была для "СГАУ-Саратов" принципиальной, в которой нужна была только победа. "Южане" также не прочь были увезти два очка из Саратова.Счёт в матче открыли гости, но это было их последнее лидерство в этой игре. Саратовцы благодаря слаженным действиям в обороне, где на последнем рубеже выручал Станислав Третынко, точным броскам Михаила Шаркова, Андрея Беляева, Яна Ковалёва и Арсения Ухваркина быстро вышли вперёд. После первой трети первого тайма 6:2 в пользу "СГАУ-Саратов". Таганрогцы пытались сократить отставание в счёте, но их усилия не увенчались успехом. 15:11 после первого игрового отрезка впереди "СГАУ-Саратов".Во втором тайме "жёлто-чёрные", не сбавляя оборотов, смогли увеличить преимущество до семи мячей 23:16 за десять минут до конца встречи. Исход матча был ясен. Даже некоторая расслабленность в действиях саратовской команды не позволили собравшимся в ФОК "Юбилейный" усомниться в победе "аграриев", фактически доигрывавших победный матч. Итоговая победа 26:24 и очередные два очка в копилке "СГАУ-Саратов".СГАУ-Саратов:Третынко - 16/39 (41%), Бобров - 1/2 (50%)Шарков - 8/9, Беляев - 4/10, Ковалёв - 3/4, Ухваркин - 3/7, Болотин - 2/5, Измайлов - 2/4, Карибов - 2/4, Рыжков - 1/6, Трофимец - 1/3, Размаев - 0/2, Бубен, Елистратов, Подберёзный, Мачульский.Благодаря этой победе "СГАУ-Саратов" укрепился на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от четвёртой команды лиги - астраханского "Динамо" на одно очко.Следующий домашний матч наша команда проведёт уже в это воскресенье, 3 ноября в 14-00, в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперник "Университет Лесгафта-Нева" (Санкт-Петербург), - сообщает пресс-служба гк "СГАУ-Саратов"