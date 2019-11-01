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Воспитанники саратовской школы-интерната представят постановку на японском языке на Всероссийском конкурсе «Созвездие»

Новости


Творческий театральный коллектив «Перспектива» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова представит свою постановку на японском языке на Всероссийском конкурсе художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие».

Ребята прошли отборочный тур и приглашены в Москву на финал конкурса с 31 октября по 5 ноября. Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие» проводится министерством просвещения России и направлен на интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшее укрепление духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания подрастающего поколения.

Конкурс проводится по номинациям:

∙ Хореографическая;

∙ Театральная;

∙ Вокальная;

∙ Оригинальный жанр;

∙ Инструментальная.

Свои номера на конкурс в разных номинациях представят индивидуальные исполнители и творческие коллективы из 28 регионов России.
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