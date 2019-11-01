Воспитанники саратовской школы-интерната представят постановку на японском языке на Всероссийском конкурсе «Созвездие»
Творческий театральный коллектив «Перспектива» школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г. Саратова представит свою постановку на японском языке на Всероссийском конкурсе художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие».
Ребята прошли отборочный тур и приглашены в Москву на финал конкурса с 31 октября по 5 ноября. Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей-сирот «Созвездие» проводится министерством просвещения России и направлен на интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшее укрепление духовно-нравственного, гражданского и художественного воспитания подрастающего поколения.
Конкурс проводится по номинациям:
∙ Хореографическая;
∙ Театральная;
∙ Вокальная;
∙ Оригинальный жанр;
∙ Инструментальная.
Свои номера на конкурс в разных номинациях представят индивидуальные исполнители и творческие коллективы из 28 регионов России.