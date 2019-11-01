1 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:02 | 31 октября
На следующей неделе в Саратове открывается VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль»
15:54 | 31 октября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" победили "ТАГАНРОГ-ЮФУ"
14:09 | 31 октября
Воспитанники саратовской школы-интерната представят постановку на японском языке на Всероссийском конкурсе «Созвездие»
13:18 | 31 октября
В День народного единства саратовцы приглашаются на пешие экскурсии по теме «многонационального Саратова»
12:27 | 31 октября
В рамках международной акции в Саратове будет действовать этнографическая площадка
11:37 | 31 октября
Состоится открытый показ видеоверсии спектакля «Старик и море»
10:49 | 31 октября
Региональная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас
09:57 | 31 октября
Каждая пятая страховая пенсия по старости в Саратовской области назначается досрочно
09:00 | 31 октября
Элитное экологичное жилье в Европе строит Елена Батурина
17:00 | 30 октября
В Ночь искусств в ТЮЗе состоится видеопоказ спектакля "Мнимый больной" памяти Юрия Ошерова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В День народного единства саратовцы приглашаются на пешие экскурсии по теме «многонационального Саратова»

Новости


В День народного единства, 4 ноября, саратовцев приглашают посетить новые пешие маршруты, посвящённые теме «многонационального Саратова».

Принять участие в экскурсиях по историческому центру, организованных Городским центром им. П.А. Столыпина, могут все желающие совершенно бесплатно.

В 12:00 и 15:00 маршрут стартует от памятника П.А. Столыпину, в 14:00 и 16:00 экскурсия начнется от памятника Н.Г. Чернышевскому.

Посетителям экскурсий расскажут о народах, населявших Саратов в разные эпохи, а также об известных иностранцах и гостях города, которые внесли вклад в его развитие и культуру. Экскурсоводами выступят представители Городского центра им. П.А. Столыпина и проекта «Urban-tout» от регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» в Саратовской области.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код