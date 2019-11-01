В День народного единства саратовцы приглашаются на пешие экскурсии по теме «многонационального Саратова»
В День народного единства, 4 ноября, саратовцев приглашают посетить новые пешие маршруты, посвящённые теме «многонационального Саратова».
Принять участие в экскурсиях по историческому центру, организованных Городским центром им. П.А. Столыпина, могут все желающие совершенно бесплатно.
В 12:00 и 15:00 маршрут стартует от памятника П.А. Столыпину, в 14:00 и 16:00 экскурсия начнется от памятника Н.Г. Чернышевскому.
Посетителям экскурсий расскажут о народах, населявших Саратов в разные эпохи, а также об известных иностранцах и гостях города, которые внесли вклад в его развитие и культуру. Экскурсоводами выступят представители Городского центра им. П.А. Столыпина и проекта «Urban-tout» от регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» в Саратовской области.