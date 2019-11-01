В рамках международной акции в Саратове будет действовать этнографическая площадка

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Диктант проводится четвёртый год подряд, с инициативой о проведении диктанта выступило Федеральное агентство по делам национальностей. На данной площадке в тестировании примут участие лидеры национально-культурных объединений области, а также члены Общественной палаты области.Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений для участия нет. Тестирование позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех вопросов и 10 региональных, уникальных вопросов для каждого региона. На написание диктанта участникам будет дано 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября.Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября, а итоги станут известны 12 декабря 2019 года в День Конституции России.В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом.