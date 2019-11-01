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Состоится открытый показ видеоверсии спектакля «Старик и море»

Новости


3 ноября в 16.00 в конференц-зале исторического парка «Россия — моя история» начнется открытый показ видеоверсии спектакля «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Плеханова — финалиста фестиваля «Театральное Приволжье».

Данный театральный фестиваль реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Актеры спектакля - студенты Эконома: Максим Сироткин, Рауль Мамедов, Маргарита Носова, Артем Баталкин, Заид Дадашев, Ирина Кузина, Мария Перепелова, Дмитрий Ставничий и Виктор Тимофеев под руководством руководителя театра «Штурм» - актера театра кукол «Теремок» Алексея Усова уже выступили на двух сценических площадках - в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова, Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева.
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