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Региональная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас

Новости


Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас.

Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Также водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период автолюбителям следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде пешеходных переходов, а при подъезде к ним заранее снижать скорость.

Также Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам позаботиться о своевременной замене летних шин на зимние.
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