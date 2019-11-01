Региональная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас

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Прежде всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.Также водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период автолюбителям следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.Предельно внимательными водителям надо быть при проезде пешеходных переходов, а при подъезде к ним заранее снижать скорость.Также Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам позаботиться о своевременной замене летних шин на зимние.