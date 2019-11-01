Каждая пятая страховая пенсия по старости в Саратовской области назначается досрочно

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Это почти 20 процентов от количества всех получателей страховых пенсий по старости в области.Пенсионным законодательством предусмотрено целый ряд оснований, дающих право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Большинство из них связано с необходимым стажем работы в какой-либо гражданской отрасли, в определенных профессиях и должностях. Например, на досрочную пенсию могут претендовать педагоги, медики, творческие работники, летчики и специалисты, обслуживающие гражданские воздушные суда, водители общественного транспорта, геологи, трактористы-машинисты, рабочие на лесозаготовках, железнодорожники, моряки, а также шахтеры, горнодобытчики и другие специалисты, чей труд связан с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.Общим основанием для всех категорий является необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ: от 7,5 до 30 лет (для каждого вида работ свои критерии). Для некоторых категорий установлен определенный возраст выхода на пенсию – от 40 лет и старше (для каждого вида работ свой возраст).Есть и такие профессии, обладатели которых могут выйти на заслуженный отдых, не зависимо от возраста. К ним относятся граждане, осуществляющие педагогическую, лечебную или творческую деятельность. Так самому «молодому» саратовскому пенсионеру, получающему страховую пенсию по старости, всего лишь 40 лет. Пенсия как артисту цирка, выполняющему рискованные акробатические трюки, была назначена ему еще три года назад (необходимый страховой стаж работы – 15 лет).В то же время, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, срок выхода на пенсию для представителей этих профессий начал поэтапно повышаться (без повышения требований к специальному стажу). Год, в котором гражданин выработал специальный стаж и приобрел право на досрочную пенсию, фиксируется, а обратиться за назначением указанной пенсии он сможет позже. Время отсрочки увеличивается ровно настолько, насколько и общеустановленный возраст выхода на пенсию, - в общей сложности на пять лет к 2023 году. Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества пенсионных баллов: в 2019 году их должно быть не менее 16,2. Ежегодно количество баллов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30.Повышение пенсионного возраста не коснулось работников вредных и опасных производств (Список № 1 и Список № 2). Но и в этом случае существуют свои нюансы. Периоды работы, начиная с 1 января 2013 года, засчитываются в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты работодателем страховых взносов по дополнительным тарифам, если по результатам специальной оценки условий труда класс условий труда на рабочих местах соответствует вредному или опасному.Иногда досрочный выход на пенсию связан не с определенной профессией, а с социальными или климатическими условиями, в которых оказался гражданин. Например, один из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства, воспитавший его до достижения им возраста восьми лет, и имеющий необходимый страховой стаж не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин, может выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно. Раньше других своих соотечественников также смогут выйти на пенсию граждане, проработавшие определенное время в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Более подробно об условиях досрочного назначения пенсий для разных категорий граждан можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.