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Элитное экологичное жилье в Европе строит Елена Батурина
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Элитное экологичное жилье в Европе строит Елена Батурина

Новости
Элитное экологичное жилье в Европе строит Елена Батурина

Компания Golden Wisdom Елены Батуриной, известной международной предпринимательницы, строит элитное экологичное жилье в Европе. Строительство жилого комплекса Symbol Residence ведется на Кипре в городе Лимассоле по проекту, разработанному испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura. Комплекс расположен на средиземноморском побережье в непосредственной близости от важнейших транспортных путей. Общая площадь 23 квартир ЖК составляет 7300 квадратных метров. На его территории находятся бассейн, зоны отдыха, будут предоставлены услуги консъержа и собственной службы безопасности.

Важная особенность Symbol Residence – экологичность и энергоэффективность. Температурные потери в зимний холод или летнюю жару в будущем будут исключены за счет повышенной термоизоляции наружных стен и фасадных конструкций, а также использования энергосберегающего фасада Schüco с двойным солнцезащитным остеклением панорамных окон.

Благодаря автоматизации всех инженерных систем как внутри здания, так и на прилегающей к нему территории достигается оптимизация энергопотребления. Например, система фасадного и уличного освещения реагирует на изменение светового дня, датчики движения, установленные внутри здания, позволяют более бережно расходовать электроэнергию в общественных зонах. Интегрированная система Smart Home создана для управления резидентами жилого комплекса инженерными системами апартаментов: с помощью смартфона жильцы смогут регулировать климат-контроль, систему отопления квартир, естественное и сценарное освещение.

Управляющий директор проекта Symbol Residence Александр Резчиков считает жилой комплекс Symbol Residence высокотехнологичным проектом. Подтверждение этому – строительство ведется с учетом самых современных решений в сфере энергоэффективности и smart-технологий. Специалисты реализуют сразу несколько задач: сберегают окружающую среду, создают для жителей комплекса здоровую и максимально комфортную среду, экономят их затраты на эксплуатацию.

На фотографии: Александр Резчиков, управляющий директор проекта Symbol Residence.