Элитное экологичное жилье в Европе строит Елена Батурина

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Важная особенность Symbol Residence – экологичность и энергоэффективность. Температурные потери в зимний холод или летнюю жару в будущем будут исключены за счет повышенной термоизоляции наружных стен и фасадных конструкций, а также использования энергосберегающего фасада Schüco с двойным солнцезащитным остеклением панорамных окон.Благодаря автоматизации всех инженерных систем как внутри здания, так и на прилегающей к нему территории достигается оптимизация энергопотребления. Например, система фасадного и уличного освещения реагирует на изменение светового дня, датчики движения, установленные внутри здания, позволяют более бережно расходовать электроэнергию в общественных зонах. Интегрированная система Smart Home создана для управления резидентами жилого комплекса инженерными системами апартаментов: с помощью смартфона жильцы смогут регулировать климат-контроль, систему отопления квартир, естественное и сценарное освещение.Управляющий директор проекта Symbol Residence Александр Резчиков считает жилой комплекс Symbol Residence высокотехнологичным проектом. Подтверждение этому – строительство ведется с учетом самых современных решений в сфере энергоэффективности и smart-технологий. Специалисты реализуют сразу несколько задач: сберегают окружающую среду, создают для жителей комплекса здоровую и максимально комфортную среду, экономят их затраты на эксплуатацию.