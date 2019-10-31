31 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
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Аналитики Biglion исследовали популярность кэшбэка среди пользователей

Новости
Аналитики Biglion исследовали популярность кэшбэка среди пользователей

Аналитики российской компании «Биглион» представили результаты собственного исследования популярности кэшбека среди своих пользователей.

Отмечается, что за текущий год онлайн-кэшбек помог им вернуть свыше 24500000 рублей. Наиболее популярна эта бонусная программа среди людей в возрасте 25-34 лет (52%), при этом чаще всего ей пользуются женщины (70% пользователей.)

В исследовании «Биглион» отмечается, что в текущем году покупатели смогли вернуть около 13000000 рублей с помощью приложения этой компании — оно позволяет сканировать QR-коды на чеках в магазинах и, тем самым, гарантирует возврат части средств за покупку.

Следует отметить, что, согласно исследованию компании «Биглион», ТОП-10 российских городов по количеству покупок с кэшбеком составили: 1. Москва. 2. Санкт-Петербург. 3. Краснодар. 4 Нижний Новгород. 5. Казань. 6. Воронеж. 7. Волгоград. 8. Пермь. 9. Новосибирск. 10. Ростов-на-Дону.