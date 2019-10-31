Аналитики Biglion исследовали популярность кэшбэка среди пользователей
Аналитики российской компании «Биглион» представили результаты собственного исследования популярности кэшбека среди своих пользователей.
Отмечается, что за текущий год онлайн-кэшбек помог им вернуть свыше 24500000 рублей. Наиболее популярна эта бонусная программа среди людей в возрасте 25-34 лет (52%), при этом чаще всего ей пользуются женщины (70% пользователей.)
В исследовании «Биглион» отмечается, что в текущем году покупатели смогли вернуть около 13000000 рублей с помощью приложения этой компании — оно позволяет сканировать QR-коды на чеках в магазинах и, тем самым, гарантирует возврат части средств за покупку.
Следует отметить, что, согласно исследованию компании «Биглион», ТОП-10 российских городов по количеству покупок с кэшбеком составили: 1. Москва. 2. Санкт-Петербург. 3. Краснодар. 4 Нижний Новгород. 5. Казань. 6. Воронеж. 7. Волгоград. 8. Пермь. 9. Новосибирск. 10. Ростов-на-Дону.