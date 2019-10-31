В Ночь искусств в ТЮЗе состоится видеопоказ спектакля "Мнимый больной" памяти Юрия Ошерова

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Показ посвящён памяти народного артиста России Юрия Петровича Ошерова, который исполнял в этом спектакле главную роль.Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в 2019 году проходит уже в седьмой раз по всей России. Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселева является постоянным участником этого проекта, в «Ночь искусств» в прошлые годы в театре проходили видеопоказы спектаклей «Кабанчик», «Женитьба Белугина», «Маленькие трагедии», а также специальные экскурсии по театральному музею.В этом году театр приглашает зрителей в «Ночь искусств» пересмотреть запись спектакля по пьесе знаменитого французского драматурга Жана Батиста Мольера «Мнимый больной». Премьера этой постановки состоялась осенью 2011 года, он шёл на Исторической сцене ТЮЗа на Вольской. Спектакль поставил известный театральный режиссер Анатолий Праудин из Санкт-Петербурга, в качестве художника-постановщика был приглашён Анатолий Шубин, главный художник Екатеринбургского ТЮЗа. Главную роль в мольеровской комедии, мнительного старика Аргана блистательно играл художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Петрович Ошеров. Через два месяца после премьеры в ноябре 2011 года постановка стала участником Международного театрального фестиваля им. Ф. Волкова в Ярославле, где театру торжественно вручали почётную театральную награду – премию Правительства имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. К сожалению, сценическая судьба спектакля «Мнимый больной» на родной сцене оказалась очень короткой. Декорации спектакля были утрачены в результате пожара, произошедшего в историческом здании театра осенью 2012 года. В «Ночь искусств» ТЮЗ даёт зрителям, не успевшим увидеть «Мнимого больного» на сцене, возможность познакомиться в архивной видеозаписи с одной из самых ярких актёрских работ Юрия Петровича Ошерова.Показ состоится на Малой сцене (вход с ул. Б. Казачья) 3 ноября в 18-00.Видеопоказ будет бесплатным для зрителей, но количество мест в зале ограничено, поэтому обязательна предварительной регистрация на сайте https://tuzkiseleva.timepad.ru/event/1100308/ или по телефону 24-23-63. Возрастное ограничение – 12+.