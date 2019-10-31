В России пройдёт «Культурный марафон» для школьников

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Больше трёх миллионов школьников смогут поучаствовать в увлекательных занятиях и пройти необычный онлайн-тест. Организаторы проекта — Министерство культуры, Министерство просвещения и сервисы Яндекса: Учебник, Музыка, КиноПоиск, Афиша.Ссылка на Марафон: education.yandex.ru/culture/.В октябре в школах пройдут занятия по сценариям, которые разработали известные эксперты по культуре и методисты Яндекс.Учебника. Уроки посвящены четырём темам: музыке, архитектуре, театру и кино. На занятиях по музыке или кино школьники снимут и смонтируют свой фильм, повторяя находки Сергея Эйзенштейна и Льва Кулешова; создадут графическую партитуру, изучив древнерусскую «Певческую азбуку» и ноты Джона Кейджа; сочинят ораторию жалоб и желаний, послушав Римского-Корсакова и хор финских крикунов. На уроках архитектуры ребята спроектируют собственную школу мечты, изучив проекты Баухауса, вальдорфскую систему и школы из советских детских фильмов; а на занятиях на тему театра придумают декорации, познакомившись с работами Роберта Уилсона, Дмитрия Крымова и московского театра «Тень».С 1 по 14 ноября ребята смогут пройти в Яндекс.Учебнике мультимедийный онлайн-тест. Он не проверяет знания, а знакомит с богатством мировой культуры. Школьники будут слушать музыкальные композиции, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы: например, что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольт Брехт, как Гауди строил Храм Святого Семейства.Сценарии занятий и итогового теста готовили Алексей Мунипов, музыкальный критик, автор книги «Фермата. Разговоры с композиторами»; Александр Острогорский, архитектурный критик, журналист и преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ; Всеволод Коршунов, сценарист, киновед, преподаватель ВГИКа; Алексей Киселёв, театровед, журналист, продюсер «Мобильного художественного театра».В «Культурном марафоне» примут участие режиссёры Тимур Бекмамбетов, Кантемир Балагов и Юрий Быков, продюсер и режиссёр Александр Роднянский, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, группа «Би-2», музыканты Полина Гагарина, Федук и Ёлка. Они проведут открытые занятия со школьниками в разных регионах страны. Например, в Москве урок даст Полина Гагарина, а в Казани — Дина Гарипова. Завершит марафон спектакль «Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко»: он будет показан в Яндекс.Эфире 17 ноября.Присоединиться к «Культурному марафону» может любой учитель или родитель. Для этого нужно зарегистрировать себя и детей на сайте проекта. Уже сейчас там выложены все сценарии уроков, а 1 ноября появятся тесты. Все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.