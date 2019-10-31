В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара
В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара.
Вчера в два часа в Саратове начался пожар в 4-х комнатной квартире десятиэтажного дома на улице Технической в Кировском районе. Площадь пожара составила шестнадцать квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава.
В 21.26на пульт «01» районного поселка Базарный Карабулак поступил сигнал о загорании надворных построек на площади Ленина.
В девять вечера в Балаково поступил сигнал о загорании дачи в СНТ «Радуга». Горел дом и задний бампер автомобиля «Рено Дастер». Площадь пожара составила 106 "квадратов". Причина пожара та же - несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Сегодня в 04.30 в Новоузенском районе загорелась частная баня. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.