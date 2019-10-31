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Саратовский балет «Вешние воды» на сцене Большого театра покажут в онлайн-трансляции

Новости / Культура
Саратовский балет «Вешние воды» на сцене Большого театра покажут в онлайн-трансляции


30 октября Саратовский академический театр оперы и балета покажет на Новой сцене Большого театра России балета В. Кобекина «Вешние воды» в рамках IV фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» и 2019 года.

Фестивальный показ саратовского балета можно будет увидеть не только на сцене Большого театра, но и в онлайн-трансляции на портале Культура РФ.

Балет «Вешние воды» по одноименной повести И. Тургенева расскажет зрителю о трепетной первой любви, которая осталась лишь в воспоминаниях молодости. Главные герои постановки проживают всю гамму чувств от влюбленности до страсти, а хореография спектакля подчеркивает их эмоциональность до малейших деталей.

Саратов впервые увидел мировую премьеру балета«Вешние воды», посвященную двухсотлетию со дня рождения Ивана Тургенева, в мае 2018 года в рамках Собиновского фестиваля. Музыка Владимира Кобекина создана специально по заказу Саратовского академического театра оперы и балета.