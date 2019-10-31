В Саратовском районе на два дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд
Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 09:00 до 21:00 31 октября, а также с 09:00 до 18:00 1 ноября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (пересечение с автодорогой ст. Багаевка – село Александровка в Саратовском районе). Для пропуска автомобильного транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.