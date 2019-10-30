30 октября 2019 СРЕДА
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За выходные в области выявлено два случая браконьерства

Новости


В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

26 октября на территории охотничьих угодий области начался сезон охоты на пушных животных. По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, на открытие охоты было выдано более 3500 разрешений.

"Для организации охраны охотничьих угодий были организованы и проведены рейды по выявлению и пресечению фактов нарушений действующих правил охоты. В организации рейдов помимо сотрудников комитета охотничьего хозяйства принимали участие сотрудники Управления Росгвардии, полиции и общественность.

Всего за выходные было проведено 56 рейдов, в ходе которых выявлено 12 нарушений правил охоты, а также два факта браконьерства. Так, в Базарно-Карабулакском районе незаконно добыта самка лося, второй случай произошел в Ивантеевском районе, где был задержан гражданин с незаконно добытым самцом косули. По всем случаям были вызваны сотрудники полиции" - сообщает пресс-служба комитета.
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