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В правительстве Саратовской области состоялась церемония награждения победителей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»

Новости / АПК


Главный агрофорум страны проходил в Москве на территории ВДНХ в начале октября и был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По информации министерства сельского хозяйства области, по итогам выставки предприятия агропромышленного комплекса региона получили 75 медалей: 40 золотых, 22 серебряных, 13 бронзовых, Правительство Саратовской области отмечено Гран-при за стенд и Дипломом за вклад в развитие выставки

Делегацию Саратовской области возглавлял Губернатор Валерий Васильевич Радаев. В состав делегации входили руководители и специалисты аграрных предприятий и учреждений 16 муниципальных районов и областного центра.

Коллективная экспозиция региона была представлена единым стендом и продемонстрировала текущее состояние продовольственной индустрии, инвестиционный и экспортный потенциал области, научные разработки.

На открытой переговорной зоне проходили переговоры о сотрудничестве предприятий – участников выставки. Состоялось подписание соглашений о взаимном сотрудничестве на сумму свыше 4 млрд рублей.
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