Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
На Воскресенском кладбище пройдет православная панихида.
как сообщает управление по труду и социальному развитию администрации Саратов, ежегодно 30 октября отмечается «День памяти жертв политических репрессий». Решением Верховного совета России от 18 октября 1991 года памятная дата внесена в государственный календарь.
Завтра, 30 октября, в 11:00 на городском Воскресенском кладбище состоится православная панихида, в которой планируется участие более 250 реабилитированных жителей города, родственников погибших в годы сталинских репрессий.