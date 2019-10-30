30 октября 2019 СРЕДА
Новости
10:47 | 30 октября
В Саратовском районе на два дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд
09:51 | 30 октября
За выходные в области выявлено два случая браконьерства
09:00 | 30 октября
В правительстве Саратовской области состоялась церемония награждения победителей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»
16:40 | 29 октября
Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
15:51 | 29 октября
Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчин
15:48 | 29 октября
В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса
15:23 | 29 октября
В праздничные дни саратовцев приглашают на концерты и экскурсии
14:30 | 29 октября
Саратовцы отметят вековой юбилей создателя автомата Калашникова
13:36 | 29 октября
Одаренным детям вручат именные Губернаторские стипендии
12:45 | 29 октября
Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы почтят память жертв политических репрессий

Новости


На Воскресенском кладбище пройдет православная панихида.

как сообщает управление по труду и социальному развитию администрации Саратов, ежегодно 30 октября отмечается «День памяти жертв политических репрессий». Решением Верховного совета России от 18 октября 1991 года памятная дата внесена в государственный календарь.

Завтра, 30 октября, в 11:00 на городском Воскресенском кладбище состоится православная панихида, в которой планируется участие более 250 реабилитированных жителей города, родственников погибших в годы сталинских репрессий.