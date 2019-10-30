Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчин

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Книга состоит из нескольких разделов о различиях между мужчиной и женщиной, о сексе, изменах, здоровье, семье и т.д. В каждом из них писатель предлагает читателям ответы на самые волнующие женщин вопросы: «Чем женское поведение отличается от мужского? Что происходит с мужчиной после знакомства? «Что хочет мужчина в разное время своей жизни? Когда мужчина задумывается о детях? Как удержать мужа? И многие другие».По словам Александра Ермака, мужчины очень хотят, чтобы их понимали без слов и принимали со всеми недостатками и достоинствами.