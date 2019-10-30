30 октября 2019 СРЕДА
Новости
10:47 | 30 октября
В Саратовском районе на два дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд
09:51 | 30 октября
За выходные в области выявлено два случая браконьерства
09:00 | 30 октября
В правительстве Саратовской области состоялась церемония награждения победителей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»
16:40 | 29 октября
Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
15:51 | 29 октября
Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчин
15:48 | 29 октября
В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса
15:23 | 29 октября
В праздничные дни саратовцев приглашают на концерты и экскурсии
14:30 | 29 октября
Саратовцы отметят вековой юбилей создателя автомата Калашникова
13:36 | 29 октября
Одаренным детям вручат именные Губернаторские стипендии
12:45 | 29 октября
Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчин

Новости


Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчинПопулярный «электрический» писатель Александр Ермак написал новую книгу «Все, что вы хотели знать о мужчинах». Сочинение автора на днях вышло в издательстве «Литрес». Как говорит сам автор, книга поможет женщинам найти к мужчинам правильный подход, лучше понимать их и быть рядом с ними счастливыми. Для этого Александр Ермак постарался приоткрыть в своей работе многие тайны в жизни мужчин и их отношениями с женщинами.

Книга состоит из нескольких разделов о различиях между мужчиной и женщиной, о сексе, изменах, здоровье, семье и т.д. В каждом из них писатель предлагает читателям ответы на самые волнующие женщин вопросы: «Чем женское поведение отличается от мужского? Что происходит с мужчиной после знакомства? «Что хочет мужчина в разное время своей жизни? Когда мужчина задумывается о детях? Как удержать мужа? И многие другие».

По словам Александра Ермака, мужчины очень хотят, чтобы их понимали без слов и принимали со всеми недостатками и достоинствами.