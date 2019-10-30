В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса
Главный врач Городской клинической онкологической больнице №1 города Москвы Всеволод Галкин сообщил об открытии нового хирургического корпуса. Запуск в эксплуатацию здания состоялся 14 октября. Пациенты и врачи возлагают на новые открывшиеся возможности лечения большие надежды.
По словам Всеволода Галкина, модернизация, проведенная в больнице, позволит оказывать современную онкохирургическую помощь по стандартам медицины XXI века. Хирургический корпус оснащен современной техникой, включая аппаратуру, благодаря которой врачи онкобольницы смогут проводить операции, транслировать их ход и оперативно консультироваться с коллегами на расстоянии, для пациентов оборудованы удобные одно - и трехместные палаты, действуют автоматические двери в модульные операционные. В онкобольнице №1 всегда с заботой относятся к пациентам и оказывают всю необходимую помощь любому человеку, обратившемуся в клинику.