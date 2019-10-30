30 октября 2019 СРЕДА
Новости
10:47 | 30 октября
В Саратовском районе на два дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд
09:51 | 30 октября
За выходные в области выявлено два случая браконьерства
09:00 | 30 октября
В правительстве Саратовской области состоялась церемония награждения победителей Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»
16:40 | 29 октября
Саратовцы почтят память жертв политических репрессий
15:51 | 29 октября
Александр Ермак в новой книге приоткрывает многие тайны в жизни мужчин
15:48 | 29 октября
В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса
15:23 | 29 октября
В праздничные дни саратовцев приглашают на концерты и экскурсии
14:30 | 29 октября
Саратовцы отметят вековой юбилей создателя автомата Калашникова
13:36 | 29 октября
Одаренным детям вручат именные Губернаторские стипендии
12:45 | 29 октября
Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса

Новости
В Москве в онкобольнице №1 состоялось открытие нового хирургического корпуса


Главный врач Городской клинической онкологической больнице №1 города Москвы Всеволод Галкин сообщил об открытии нового хирургического корпуса. Запуск в эксплуатацию здания состоялся 14 октября. Пациенты и врачи возлагают на новые открывшиеся возможности лечения большие надежды.

По словам Всеволода Галкина, модернизация, проведенная в больнице, позволит оказывать современную онкохирургическую помощь по стандартам медицины XXI века. Хирургический корпус оснащен современной техникой, включая аппаратуру, благодаря которой врачи онкобольницы смогут проводить операции, транслировать их ход и оперативно консультироваться с коллегами на расстоянии, для пациентов оборудованы удобные одно - и трехместные палаты, действуют автоматические двери в модульные операционные. В онкобольнице №1 всегда с заботой относятся к пациентам и оказывают всю необходимую помощь любому человеку, обратившемуся в клинику.