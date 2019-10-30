В праздничные дни саратовцев приглашают на концерты и экскурсии

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, 1 ноября в Саратове и районах области пройдут мероприятия в рамках Международной акции «Большой этнографический диктант». В областном мероприятие состоится в Русском подворье в Национальной деревне народов Саратовской области на Соколовой горе. С полным перечнем площадок «Большого этнографического диктанта» можно ознакомиться на официальном сайте акции (miretno.ru).В этот же день в историческом парке «Россия – моя история» состоится открытый урок, который проведет Герой Труда Российской Федерации, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель истории и обществознания высшей категории лицея математики и информатики Людмила Корнилова. В образовательных учреждениях области пройдут классные часы, посвященные Дню народного единства.3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» пройдет ряд мероприятий, в том числе творческая встреча с артистом-кукольником Романом Сопко в 19.00 в театре кукол «Теремок», видео-показ архивной записи спектакля 2011 года «Мнимый больной» по пьесе Ж.-Б. Мольера в 19.00 на малой сцене ТЮЗа им. Ю.П.Киселева, а на большой сцене в 20.00 будет показан репертуарный спектакль «Банка сахара». В фойе областного театра оперетты будет представлена выставка театральных костюмов и головных уборов, которые можно будет примерить и провести фотосессию. В театре оперы и балета пройдет показ балета «Юнона и Авось». В филармонии в 16.00 состоится концерт академического симфонического оркестра «С воображаемой симфонией». В 20.00 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоится концерт оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» «Классика и рок».4 ноября в 12.00 на ул. Волжской г.Саратова, у ретро-трамвая «Семен» начнется культурно-развлекательная программа, в которой примут участие лучшие городские творческие коллективы и исполнители, а также национальные культурные центры. По историческому центру Саратова пройдут экскурсии по тематике истории саратовского края, межнациональной дружбы и межконфессионального диалога объединения (старт от площади им. Н.Г. Чернышевского и пл. им. П.А. Столыпина).Также в День народного единства в Саратове состоится Крестный ход, посвященный Казанской иконе Божьей Матери (маршрут по ул.Чернышевского от Храма во имя Казанской иконы Божьей Матери до Троицкого кафедрального собора).