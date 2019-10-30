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Саратовцы отметят вековой юбилей создателя автомата Калашникова

Новости
Саратовцы отметят вековой юбилей создателя автомата Калашникова


100-летие со дня рождения российского конструктора стрелкового оружия, генерал-лейтенанта, Героя Российской Федерации, доктора технических наук Михаила Тимофеевича Калашникова будет отмечаться 10 ноября 2019 года.

Подготовку к празднику обсудили в министерстве внутренней политики и общественных отношений области. Руководители общественных организаций высказали свои предложения по концепции празднования юбилейного события. Так, председатель правления Энгельсского отделения «Союза Калашникова» Иван Курилкин поделился планом основных мероприятий, которые запланированы на территории Энгельсского района. Среди них мастер-классы по разборке и сборке автомата Калашникова, «Уроки мужества» в школах.

Руководитель Центра допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области Дмитрий Суханов рассказал о проведении ряда молодежных мероприятий, старт которым был дан в октябре.

Так, в канун 100-летия со дня рождения легендарного конструктора в Аткарске представители Саратовского регионального отделения межрегиональной общественной организацией морских пехотинцев «Тайфун» провели занятия в спортивном клубе «Русичи», в котором изучаются технические характеристики автомата Калашникова, а также молодёжь учат собирать и разбирать оружие. В ходе урока детям рассказали об условиях проведения испытаний оружия и его возможности. Кроме того, представители «Тайфуна» совместно с членами школьного военно-патриотического клуба «Патриот» Ровенского района провели патриотический час для учеников 5-11 классов. Школьникам показали презентацию «Михаил Калашников – создатель автомата АК-47» и продемонстрировали навыки обращения со знаменитым автоматом Калашникова. В заключении были проведены соревнования по сборке и разборке автомата на время.