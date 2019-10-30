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Одаренным детям вручат именные Губернаторские стипендии

Новости / Культура
Одаренным детям вручат именные Губернаторские стипендии


В текущем году министерством культуры области назначено 70 стипендий для юных дарований, в том числе в память о выдающихся деятелях культуры и искусства Саратовской области: О.И.Янковского, В.Т.Адашевского, И.Я.Паницкого, С.Н.Кнушевицкого, С.С.Бендицкого, В.О.Фомичева.

Стипендиатов из числа победителей международных, всероссийских, межрегиональных, областных Ассамблей, конкурсов, смотров, фестивалей и выставок отбирал Экспертный совет по вопросам образования в сфере культуры и искусства при областном минкульте. По результатам отбора стипендиатами 2019 года стали учащиеся детских школ искусств Саратова, Балаковского, Вольского, Екатериновского, Красноармейского, Петровского, Пугачевского, Советского, Марксовского, Энгельсского районов, села Ивантеевка, студенты Саратовского областного колледжа искусств и Саратовского художественного училища имени А.П.Боголюбова.

Свидетельства будут вручены 31 октября в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова в рамках XI Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России».

Именные Губернаторские стипендии для одаренных детей назначаются в соответствии с государственной программой Саратовской области «Культура Саратовской области». "Стипендия выплачивается один раз в год. Размер ее составляет 30 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба министерства.