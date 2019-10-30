Стартует VI областной фестиваль-конкурс детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока»
30 октября в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А.Руслановой зазвучат народные песни в исполнении юных участников детских фольклорных ансамблей сельских, районных и городских Домов культуры.
По информации пресс-службы центра имени Руслановой, фестиваль-конкурс проводится в целях духовного и творческого развития юного поколения, приобщения детей к истокам народной культуры и этнографии родного края, поддержки народного исполнительства, совершенствования деятельности детских и подростковых фольклорных ансамблей и студий и их творческого общения.
В конкурсе примут участие 13 детских фольклорных ансамблей . Общее количество участников – около 200 человек.
В конкурсной программе каждый коллектив исполнит два произведения, одно из которых прозвучит a capella. Помимо конкурсного соревнования, участники получат возможность общения со своими сверстниками из других фольклорных коллективов и посетят творческие лаборатории ведущих педагогов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и Саратовского областного колледжа искусств.