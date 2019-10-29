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Театр оперетты приглашает на «Ночь искусств»

Новости / Культура
Театр оперетты приглашает на «Ночь искусств»


Мероприятие состоится 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры области, в фойе участники мероприятия увидят выставку театральных костюмов и головных уборов. Все желающие смогут их примерить и провести фотосессию.

На протяжении всего вечера будет проводиться интерактивная викторина «История театра». Главным призом станут приглашения на премьерные спектакли и творческие вечера, Новогодний или Рождественский концерты.

В фойе театра зрителей ждет концертная программа, которую представят молодые артисты. Многие из них начали работу в театре с этого сезона.

Начало мероприятия в 17 часов. Двери театра в этот вечер будут открыты для всех желающих.