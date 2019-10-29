В Энгельсе малолетняя девочка получила травму в акваклубе
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации следственного управления региона, 27 октября в вечернее время супруги вместе с малолетней дочерью (1 год 11 месяцев) отдыхали в акваклубе Энгельса. Во время перемещения по аква-дорожке стопа девочки попала в сток для слива воды, находящийся под давлением. Насос был отключен, ножка малышки извлечена. Вызванная бригада скорой медицинской помощи госпитализировала девочку в лечебное учреждение.
- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, - сообщает пресс-служба управления. - У владельцев акваклуба затребована необходимая документация. В настоящее время сотрудники СК опрашивают родителей девочки, очевидцев произошедшего, персонал клуба. В ходе проверки будет дана правовая оценка безопасности предоставляемых услуг и действий работников заведения.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.