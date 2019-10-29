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В Саратовской области наблюдается "дефицит внуков"

Новости
В Саратовской области наблюдается "дефицит внуков"


В честь Дня бабушек и дедушек, который отмечается в России сегодня, 28 октября, сотрудники Саратовстата выяснили, как изменилось количество саратовских бабушек, дедушек, а также их внуков.

По данным последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность жителей старше трудоспособного возраста в Саратовской области составила 615,6 тысяч человек, или 24,4% от общей численности населения. На 1000 человек рабочего возраста в нашем регионе девять лет назад насчитывалось 403 человека пенсионного возраста. Другими словами, на пять взрослых приходилось две бабушки или два дедушки.

В 2019 году в нашем регионе было зафиксировано 688,4 тысяч жителей старше трудоспособного возраста или 28,2%. Таким образом, на 1000 человек рабочего возраста в Саратовской области приходится 513 людей пенсионного возраста. Соответственно, одна бабушка или один дедушка у нас сейчас приходится на двух взрослых.

Кроме того, саратовские статистики проанализировали данные за последние 40 лет и выяснили, что количество внуков у саратовских бабушек и дедушек сократилось в два раза. В частности, в 1979 году на 100 бабушек и дедушек у нас приходилось 125 внуков – детей в возрасте от 0 до 16 лет. В 2019-м эта цифра уменьшилась вдвое: только 60 внуков на 100 бабушек и дедушек.

- Более точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, - отметили в Саратовстате.