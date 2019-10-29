Аэропорт «Гагарин» перешел на осенне-зимнее расписание

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По информации пресс-службы аэропорта, из Саратова в зимний период запланировано выполнение регулярных и чартерных пассажирских рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды, Дубай. В столицу России будет выполняться ежедневно по семь рейсов, а по вторникам, четвергам и субботам по 8 рейсов, которые свяжут Саратов практически со всеми аэропортами московского авиаузла. Полеты в осенне-зимний период будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «ИрАэро», «ЮТэйр», S7 Airlines, Pegas Fly, Royal Flight.Начиная с 29 октября авиакомпания «Победа» приступает к выполнению полетов в Санкт-Петербург 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Из аэропорта «Гагарин» в аэропорт Пулково полеты будут осуществляется на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.В рамках чартерных программ пассажиры «Гагарина» будут иметь возможность посетить популярные курорты Ближнего Востока. Так, в предстоящем осенне-зимнем периоде авиакомпания Royal Flight планирует выполнение международных рейсов в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Первый рейс запланирован на 31 октября.