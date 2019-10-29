Саратовцев ожидает дополнительный выходной
4 ноября в России будет отмечаться День народного единства.
По информации министерства занятости, труда и миграции, в этом году праздник 4 ноября выпадает на понедельник. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации он будет нерабочим праздничным днем.
Таким образом, в этом году в День народного единства, жители области работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 2, 3 и 4 ноября.
Для работающих по графику шестидневной рабочей недели выходными будут два дня - 3 и 4 ноября.