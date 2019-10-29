Стартовал проект «Волжская волна» в районах области. С любовью к Книге»

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По информации организаторов, в этом году мероприятия «Волжской волны» пройдут в самых отдаленных районах Саратовской области."Старт начался с Александрова Гая и Новоузенска, - сообщает Приволжская книжная палата. - Встречи проходили в районных библиотеках в теплой, душевной атмосфере. Пришедшие на мероприятие любители книги, и в Новоузенске, и в Александровом Гае были благодарными слушателями. Они активно включались в диалог, задавали вопросы. После выступлений авторов, прошла литературная викторина. Очень порадовал Новоузенск, где на вопросы литературной викторины (далеко не самые простые) зал отвечал почти хором.В завершение встреч Приволжская книжная палата наградила почетными грамотами самых активных читателей и любителей книги и вручила большие книжные подарки библиотекам района от Приволжской книжной палаты и от Правительства Москвы.«Литературное путешествие» продолжится в Озинском, Дергачевском и Ершовском районах.