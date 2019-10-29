Стартовал проект «Волжская волна» в районах области. С любовью к Книге»
К его реализации приступила Приволжская книжная палата.
По информации организаторов, в этом году мероприятия «Волжской волны» пройдут в самых отдаленных районах Саратовской области.
"Старт начался с Александрова Гая и Новоузенска, - сообщает Приволжская книжная палата. - Встречи проходили в районных библиотеках в теплой, душевной атмосфере. Пришедшие на мероприятие любители книги, и в Новоузенске, и в Александровом Гае были благодарными слушателями. Они активно включались в диалог, задавали вопросы. После выступлений авторов, прошла литературная викторина. Очень порадовал Новоузенск, где на вопросы литературной викторины (далеко не самые простые) зал отвечал почти хором.
В завершение встреч Приволжская книжная палата наградила почетными грамотами самых активных читателей и любителей книги и вручила большие книжные подарки библиотекам района от Приволжской книжной палаты и от Правительства Москвы.
«Литературное путешествие» продолжится в Озинском, Дергачевском и Ершовском районах.