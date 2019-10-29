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Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова завоевала серебро мирового турнира

Новости


22-27 октября 2019 года в г. Наньнин (Китай) состоялся Мировой турнир ITF по теннису.

Активное участие в турнире приняла представитель из Саратова, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Гасанова. В личном разряде Анастасия победила соперниц из Китая, Австралии, России, Словении и успешно вышла в финал.

В финале саратовская теннисистка встретилась с соперницей из Лихтенштейна и в результате упорной борьбы студент ПИУ РАНХиГС стала серебряным призером Мировой серии.
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