Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова завоевала серебро мирового турнира
22-27 октября 2019 года в г. Наньнин (Китай) состоялся Мировой турнир ITF по теннису.
Активное участие в турнире приняла представитель из Саратова, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Гасанова. В личном разряде Анастасия победила соперниц из Китая, Австралии, России, Словении и успешно вышла в финал.
В финале саратовская теннисистка встретилась с соперницей из Лихтенштейна и в результате упорной борьбы студент ПИУ РАНХиГС стала серебряным призером Мировой серии.