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Футболисты СГУ проведут первые матчи в новом сезоне НСФЛ

Новости / Спорт
Футболисты СГУ проведут первые матчи в новом сезоне НСФЛ


С 28 по 30 октября 2019 г. в Ростове-на-Дону на стадионе «Локомотив» пройдет III Межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019/20.

По информации пресс-службы ФК СГУ, помимо хозяев турнира ‒ Южного федерального университета (ЮФУ, Ростов-на-Дону) - в соревнованиях примут участие команды Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ, Тамбов), Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ, Саратов), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД, Санкт-Петербург).

Первый матч саратовские футболисты проведут уже сегодня, их соперником будет команда из Санкт-Петербурга, которая уже успела провести несколько игр, набрав 4 очка в трех играх.