В Лысых Горах расследуют убийство пожилой женщины
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 октября в поселке Лысые Горы на открытом участке местности обнаружено тело 70-летней женщины с
признаками насильственной смерти. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлен мужчина, который может быть причастен к совершению противоправного деяния. Им оказался ранее судимый за убийство 43-летний
уроженец Республики Мордовия. В настоящее время он задержан.
Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств, продолжаются.