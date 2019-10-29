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В Саратове выступит финский органист Вилли Урпонен
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В Саратове выступит финский органист Вилли Урпонен

Новости / Культура
В Саратове выступит финский органист Вилли Урпонен

Концерт состоится 21 ноября в рамках 28-го Саратовского международного органного фестиваля.

По информации организаторов, Вилли Урпонен, который признан лучшим европейским исполнителем И.С. Баха, выступит в нашем городе в первый раз. Он многие годы с успехом выступает на крупных органных фестивалях в качестве солиста и в ансамблях с оркестрами в европейских странах, Японии, Южной Корее, Китае и России. Как прекрасный аккомпаниатор он высоко ценится выдающимися вокалистами, инструменталистами и хорами. Журнал органистов США «American Organist» писал от 15.01.2016 года: «Вилле Урпонен - органист с превосходным мастерством и великолепными техническими способностями, первый среди равных в Западной Европе и Северной Америке».

Вилле Урпонен преподает орган в Академии Сибелиуса в качестве профессора, даёт мастер-классы в Европе, США, Китае и Южной Корее, руководит Международным органным фестивалем Финляндии. Вилле - Председатель Совета органистов европейских странах. В сольной части программы «Звёздная россыпь. От Баха до Пьяццоллы» он исполнит лучшие органные сочинения И.С. Баха, Камиля Сен-Санса, Луи Вьерна, Луи Лефебюр-Вели,

Саратовский скрипач, главный дирижёр оркестра Саратовской консерватории, кандидат искусствоведения, Заслуженный артист России, профессор Сергей Нестеров исполнит с Вилли Урпоненом семь популярных пьес Джорджа Гершвина, Джона Уильямса, Лонарда Бернстайна и Астора Пьяццоллы.