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В Саратовской области до конца года модернизируются девять кинозалов

Новости / Культура
В Саратовской области до конца года модернизируются девять кинозалов


Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Культура».

По информации министерства культуры области, модернизация затронет восемь муниципальных кинозалов (Духовницкий, Ивантеевский, Красноармейский, Калининский, Питерский, Турковский, Федоровский районы и г.Шиханы) и один частный кинозал в Балакове. Сумма федеральных средств, выделенных учреждениям, составила 45 млн рублей – по 5 млн на каждый кинозал.

На сегодняшний день ремонт завершен в Духовницком, Ивантеевском районах и г. Шиханы, до 1 ноября 2019 года ожидается поставка оборудования. В Калининском, Красноармейском, Турковском, Федоровском, Питерских районах, г.Балаково работы должны быть завершены до 1 ноября 2019 года, договоры на поставку кинооборудования заключены, срок поставки – октябрь-ноябрь 2019 года

"Все кинозалы будут открыты до 15 декабря", - пообещали в министерстве.