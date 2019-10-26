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Студенческий медицинский отряд Саратова одержал победу на Всероссийском конкурсе

Новости
Студенческий медицинский отряд Саратова одержал победу на Всероссийском конкурсе


С 21 по 24 октября в Казани проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Труд-Крут".

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в конкурсе приняли участие бойцы штаба студенческих отрядов СГМУ Наталья Мендрух, Иван Медведев, Кристина Синцева и Александра Савельева. Всего в мероприятии приняло участие более 500 представителей студенческой молодежи.

"В первый день студенты приняли участие в открытии форума и в высадке аллеи, посвященной 60-летию движения студенческих отрядов РФ и 15-летию РСО, - сообщили в министерстве. - Конкурс студенческих медицинских отрядов проходил по образу WorldSkills, который включал в себя тестирование по дисциплине «сестринские дело» и практического этапа, на котором бойцы применяли свои ключевые компетенции и знания в различных ситуациях.

Также бойцы продемонстрировали свои умения в уходе за пациентом в стационаре и в домашних условиях, а также в домах престарелых".

24 октября в Деревне Универсиады состоялось закрытие Всероссийского конкурса, по итогам которого Саратовская команда студенческих медицинских отрядов «МедАльянс» завоевала 1 место.