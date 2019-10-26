Из Саратова можно будет улететь в Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды и Сочи

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В международном аэропорту «Гагарин» открываются три новых рейса - в Екатеринбург, Симферополь и Минеральные Воды. Новые прямые регулярные рейсы запускает авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Сухой Суперджет-100».По информации пресс-службы аэропорта, в «столицу Урала» рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам. Вылет из «Гагарина» в 13:00. Вылететь из Екатеринбурга в Саратов можно будет во вторник и четверг 17:40.Полеты в Минеральные Воды авиакомпания «ИраАэро» будет осуществлять из Саратова по средам и пятницам в 07:40 по местному времени.На Крымский полуостров в город Симферополь можно будет улететь из Саратова по вторникам и четвергам в 19:40.Также открыты продажи билетов из Саратова в «курортную столицу» России город Сочи. С 18 ноября авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам. Вылет из Саратова во вторник в 01:40, а улететь из Сочи в Саратов можно будет в 03:40 по местному времени.