В Саратове раскрыта кража люков, совершенная в мае
Подозреваемый задержан.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 22 мая в Заводском районе на ул.Брянская и Санаторный проезд была совершена кража. Добычей злоумышленника стали четыре крышки люков телефонных колодцев, каждый стоимостью 2644 рубля.
Подозреваемым в краже оказался 21-летний житель Саратова. Молодой человек был ранее судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ, ведется следствие.