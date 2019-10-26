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В Марксе пройдет областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Саратовские самоцветы»

Новости
В Марксе пройдет областной фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Саратовские самоцветы»


В мероприятии, которое пройдет с 28 октября по 1 ноября в Детском оздоровительном центре «Ровесник», примут участие 165 юных актеров вместе со своими руководителями.

По информации ГАУК "Саратовский областной центр народного творчества им. Л.А. Руслановой", театральное творчество представлено в финальном этапе такими жанрами, как драматические театры, театры эстрадных миниатюр, музыкальные театры, театры моды, театры кукол, театр пластики рук.

Оценивать работы юных артистов будет беспристрастное, компетентное жюри, в состав которого войдут:

Татьяна Петровна Кондратьева - актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, народная артистка РФ, председатель жюри,

Эдвардас Пранцишкус-Адеодато Бейнорас - актёр Московского драматического театра «Первая экспериментальная молодежная Вахтанговская студия «Турандот»,

Мария Александровна Зеленцова - заведующая сектором театрального творчества отдела народного творчества Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой, секретарь жюри.

Помимо конкурсной программы, для участников фестиваля предусмотрены круглые столы с обсуждением просмотренных спектаклей и творческие встречи с членами жюри, а также мастер-классы по театральным дисциплинам от ведущих деятелей культуры г.Саратова.