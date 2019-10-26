В Саратовском районе на ночь закроют железнодорожный переезд
Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут движения.
По информации пресс-службы ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 28 октября до 05:00 29 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой Саратов – пос. Красный Текстильщик в Саратовском муниципальном районе). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км перегона Примыкание – ст. Багаевка (пересечение с автодорогой ст. Багаевка – пос. Александровка).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.