22-летний саратовец лишился около 35 тысяч рублей по вине мошенников

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 21 октября на сайте одного из банков молодой человек подал заявку на получение кредита в сумме 50 тысяч рублей. На следующий день ему на сотовый позвонила неизвестная. Представившись сотрудником регионального отделения банка, женщина предложила оформить кредит, который якобы предварительно одобрен. 23 октября саратовец перезвонил по высветившемуся номеру телефона и дал согласие на оформление кредита. Женщина сообщила, что для перевода денежных средств на его карту, молодому человеку необходимо сначала осуществить перевод в сумме 5900 рублей. Доверчивый гражданин через мобильное приложение перевел требуемую сумму.Через 15 минут ему позвонил мужчина, который представился ведущим специалистом регионального отделения банка и сообщил, что их сотрудница ввела в заблуждение клиента – озвучила неверные условия предоставления кредита. На самом деле парню следует внести некий обеспечительный платеж в сумме 7500 рублей. Было выполнено и это условие, однако через 15 минут мужчина позвонил снова и пояснил, что возникли проблемы с переводом 50 тысяч кредита на карту заявителя, так как она якобы заблокирована.Под руководством «ведущего специалиста банка» молодой человек зашел с телефона в мобильное приложение банка и продиктовал комбинацию цифр – с карты списали 9779 рублей. Затем мужчина пояснил, что произошел сбой системы их банка и кредитные денежные средства будут доставлены курьером из курьерской службы, но за доставку, а также за услуги юристов придется заплатить еще 11500 рублей. Парень оплатил и эту сумму.Однако кредит так и не был предоставлен, абонентские номера «сотрудников банка» были отключены. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.Как сообщили в пресс-службе, общая сумма ущерба составила 34679 рублей. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.